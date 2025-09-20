Ouverture du Musée des Amis du Vieux Donzère (AVD) avec une exposition de Cartes postales de Claude Uliana et Cathy Chaussinand Musée des amis du vieux Donzère Donzère

Ouverture du Musée des Amis du Vieux Donzère (AVD) avec une exposition de Cartes postales de Claude Uliana et Cathy Chaussinand 20 et 21 septembre Musée des amis du vieux Donzère Drôme

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

• Ouverture du Musée des Amis du Vieux Donzère (AVD) avec une exposition de Cartes postales de Claude Uliana et Cathy Chaussinand (30, Grande Rue)

Musée des amis du vieux Donzère 30 Grande rue 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 70 30 Installé dans une des rares maisons de la » grande rue » ayant gardé leurs belles façades Renaissance, le musée des « Amis du Vieux Donzère » présente l’histoire de la commune depuis ses origines jusqu’à nos jours. parking à proximité.

