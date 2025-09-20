Ouverture du musée des Compagnons et démonstrations Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France Montauban

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

️ Ouverture du musée des Compagnons à Montauban

Dans une bâtisse voûtée de 1634, avec cour intérieure

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée des Compagnons vous ouvre ses portes.

Découvrez une sélection de chefs-d’œuvre issus de tous les métiers, présentés dans un cadre patrimonial remarquable.

Dans la cour intérieure, des démonstrations de savoir-faire seront assurées par des compagnons dans différents métiers :

– charpente

– zinguerie

– bijouterie

– cuisine

Vous pourrez échanger librement avec des artisans passionnés, découvrir leurs techniques et poser toutes vos questions sur leurs métiers.

️ Entrée libre – Sans réservation

Contact : cayennemontauban@gmail.com

Luc Atgé, président des Compagnons de Montauban : 06 77 17 75 62

Musée Cayenne : Siège de l’Union des Compagnons du Tour de France 13 rue de l’Union Compagnonnique, 82000 Montauban Montauban 82000 Issanchou Tarn-et-Garonne Occitanie http://lecompagnonnage.com [{« link »: « mailto:cayennemontauban@gmail.com »}] Ce très bel ensemble est composé d’une cour intérieure, de locaux pour les cours des jeunes compagnons et d’un musée de chefs-d’œuvre compagnonniques situé dans des salles voûtées du XVIe siècle. Le Compagnonnage est reconnu au patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2010, pour son mode d’enseignement lié étroitement au voyage et sa philosophie de vie. Situé entre l’église Saint-Jacques et le théâtre Olympe de Gouge.

© Union Compagnonnique