Ouverture du Musée du lait et de l’Ecomusée Isola

Ouverture du Musée du lait et de l’Ecomusée Isola lundi 27 octobre 2025.

Ouverture du Musée du lait et de l’Ecomusée

Isola Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 11:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Ouverture du Musée du lait et de l’Ecomusée

.

Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com

English : Opening of the Milk Museum and Ecomuseum

Opening of the Milk Museum and Ecomuseum

German :

Eröffnung des Milchmuseums und des Ecomuseums

Italiano : Apertura del Museo del latte e dell’Ecomuseo

Apertura del Museo del Latte e dell’Ecomuseo

Espanol :

Inauguración del Museo de la Leche y el Ecomuseo

L’événement Ouverture du Musée du lait et de l’Ecomusée Isola a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur