Ouverture du Musée du Pays de Laon Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon Laon samedi 20 septembre 2025.

Accès gratuit

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Venez (re)découvrir ses riches collections d’antiquités méditerranéennes, d’archéologie régionale, de la Préhistoire au Moyen Âge, et celle des Beaux-Arts et arts décoratifs.

Musée d’Art et d’Archéologie du Pays de Laon 32 Rue Georges Ermant, 02000 Laon, France Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France 0323228700 https://laon.fr/VILLE_LAON_21_WEB/FR/Accueil.awp?page=57&m=6.110.115 Collection d’antiquités méditerranéennes (1.700 pièces) de l’âge du bronze aux premiers siècles après Jésus-Christ. L’une des premières collections de vases, figurines et sculptures grecques après celle du Louvre ; Archéologie régionale : de la préhistoire à la Renaissance, la vie quotidienne des habitants de l’Aisne est reconstruite à partir de ces objets en terre, en verre et en bronze (fouilles effectuées entre Vervins et Soissons) ; Beaux-arts : peintures du XVe au XIXe siècles, sculptures ; Mobilier de l’époque médiévale jusqu’au XIXe siècle ; Ensemble de faïences de la manufacture de Sinceny (XVIIIe et XIXe siècles).

