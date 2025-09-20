Ouverture du musée et du jardin Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon

Entrée libre – Gratuit

Ouverture du musée et du jardin de sculpture de 12h à 19h le samedi et le dimanche.

Découvrir le musée d’art et d’hisoire de Meudon

Inauguration du jardin et animations

Au printemps 2025, un réaménagement majeur a redonné au jardin toute sa beauté, améliorant son accessibilité et sublimant les œuvres exposées. Le projet, confié à des paysagistes spécialisés (l’Agence Folléa-Gautier), s’est inspiré de peintures anciennes pour restaurer l’harmonie du lieu, tout en évoquant le théâtre, en clin d’œil à Armande Béjart ancienne propriétaire du site. Redécouvrez le jardin de sculptures à travers des animations, expositions et spectacles pour toute la famille.

Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 Rue des Pierres, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France 0146238713 https://musee.meudon.fr [{« link »: « https://musee.meudon.fr/ »}] Plus ancienne maison de Meudon (1550), donnant sur un très beau jardin dans lequel sont installées des sculptures.

A l’occasion de la 42ème édition des Journées européennes du patrimoine, découvrez ou redécouvrez les collections du musée à travers de nombreuses activités gratuites pour toute la famille. musée meudon

Musée d’art et d’histoire de Meudon