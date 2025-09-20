Ouverture du Musée Les Amis du Vieux Donzère Les Amis du Vieux Donzère Donzère

Les Amis du Vieux Donzère 30 Grande Rue Donzère Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Ouverture du Musée des Amis du Vieux Donzère (AVD) avec une exposition de Cartes postales de Claude Uliana et Cathy Chaussinand.

Les Amis du Vieux Donzère 30 Grande Rue Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 51 68 04 amisduvieuxdonzere@orange.fr

English :

Opening of the Musée des Amis du Vieux Donzère (AVD) with an exhibition of postcards by Claude Uliana and Cathy Chaussinand.

German :

Eröffnung des Museums der Amis du Vieux Donzère (AVD) mit einer Ausstellung von Postkarten von Claude Uliana und Cathy Chaussinand.

Italiano :

Inaugurazione del Musée des Amis du Vieux Donzère (AVD) con una mostra di cartoline di Claude Uliana e Cathy Chaussinand.

Espanol :

Inauguración del Museo de los Amigos del Viejo Donzère (AVD) con una exposición de postales de Claude Uliana y Cathy Chaussinand.

L’événement Ouverture du Musée Les Amis du Vieux Donzère Donzère a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence