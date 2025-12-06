Ouverture du musée municipal Yvon Guéret Pierrelatte

Ouverture du musée municipal Yvon Guéret Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.

Ouverture du musée municipal Yvon Guéret

10 rue du château Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Au pied du Rocher de Pierrelatte, le musée municipal est installé dans une ancienne prison attestée en 1785.

10 rue du château Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 museepierrelatte@orange.fr

English :

Local museum of archaeology, mineralogy and paleontology. Provençale crib. Open from December to January.

German :

Am Fuße des Felsens von Pierrelatte ist das Stadtmuseum in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht, das 1785 nachgewiesen wurde.

Italiano :

Ai piedi della Roccia Pierrelatte, il museo municipale è ospitato in un’ex prigione del 1785.

Espanol :

A los pies del peñón de Pierrelatte, el museo municipal se encuentra en una antigua prisión que data de 1785.

