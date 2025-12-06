Ouverture du musée municipal Yvon Guéret Pierrelatte
10 rue du château Pierrelatte Drôme
Au pied du Rocher de Pierrelatte, le musée municipal est installé dans une ancienne prison attestée en 1785.
10 rue du château Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 museepierrelatte@orange.fr
English :
Local museum of archaeology, mineralogy and paleontology. Provençale crib. Open from December to January.
German :
Am Fuße des Felsens von Pierrelatte ist das Stadtmuseum in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht, das 1785 nachgewiesen wurde.
Italiano :
Ai piedi della Roccia Pierrelatte, il museo municipale è ospitato in un’ex prigione del 1785.
Espanol :
A los pies del peñón de Pierrelatte, el museo municipal se encuentra en una antigua prisión que data de 1785.
