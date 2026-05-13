Ouverture du Musée, Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues, Bondues

Ouverture du Musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pourquoi s’engager en Résistance, par quels moyens ? Comment s’organise la Résistance et quels sont les risques encourus ? Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir l’histoire du Fort de Bondues et des 68 résistants fusillés en son sein entre 1943 et 1944.

Musée de la Résistance de Bondues – Fort de Bondues Fort de Bondues, Avenue du Général de Gaulle, Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France 0320288832 https://museedelaresistancedebondues.fr/ https://www.facebook.com/museedelaresistancedebondues;https://www.instagram.com/museedelaresistancedebondues/ Situé dans un ancien fort où 68 Résistants furent exécutés entre 1943 et 1944, le Musée de la Résistance vous présente l’itinéraire, les motivations, les modes opératoires de la Résistance du Nord Pas de Calais, zone où le danger était omniprésent. Voiture : Sortie 11 Rocade Nord-Ouest. Parking face au centre commercial. Accès par le parking du Fort (à côté du 2 chemin Saint Georges). Bus : Liane 91 et Ligne 86

Pourquoi s’engager en Résistance, par quels moyens ? Comment s’organise la Résistance et quels sont les risques encourus ? Profitez de la Nuit des Musées pour découvrir l’histoire du Fort de Bondues…

© Musée de la Résistance