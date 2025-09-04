Ouverture du musée SAS 81ème anniversaire de la libération Place de l’Église Sennecey-le-Grand

Ouverture du musée SAS 81ème anniversaire de la libération Place de l’Église Sennecey-le-Grand jeudi 4 septembre 2025.

Ouverture du musée SAS 81ème anniversaire de la libération

Place de l’Église Musée SAS Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 15:00:00

fin : 2025-09-04 18:00:00

Date(s) :

2025-09-04

– .

Place de l’Église Musée SAS Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 82 54

English : Ouverture du musée SAS 81ème anniversaire de la libération

German : Ouverture du musée SAS 81ème anniversaire de la libération

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture du musée SAS 81ème anniversaire de la libération Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2025-08-26 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne