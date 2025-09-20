Ouverture du Musée Taisnières Malplaquet Maison des Associations Taisnières-sur-Hon
Maison des Associations 69 Route de Mons Taisnières-sur-Hon Nord
Tarif : – –
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Profitez de ces journées pour visiter le musée sur la Bataille de Malplaquet.
Maison des Associations 69 Route de Mons Taisnières-sur-Hon 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 27 63 17 16
English :
Take advantage of these days to visit the museum on the Battle of Malplaquet.
German :
Nutzen Sie diese Tage, um das Museum über die Schlacht von Malplaquet zu besuchen.
Italiano :
Approfittate di questi giorni per visitare il museo sulla battaglia di Malplaquet.
Espanol :
Aproveche estos días para visitar el museo sobre la batalla de Malplaquet.
