Ouverture du Musée Taisnières Malplaquet Maison des Associations Taisnières-sur-Hon

Maison des Associations 69 Route de Mons Taisnières-sur-Hon Nord

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Profitez de ces journées pour visiter le musée sur la Bataille de Malplaquet.

Maison des Associations 69 Route de Mons Taisnières-sur-Hon 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 27 63 17 16

English :

Take advantage of these days to visit the museum on the Battle of Malplaquet.

German :

Nutzen Sie diese Tage, um das Museum über die Schlacht von Malplaquet zu besuchen.

Italiano :

Approfittate di questi giorni per visitare il museo sulla battaglia di Malplaquet.

Espanol :

Aproveche estos días para visitar el museo sobre la batalla de Malplaquet.

