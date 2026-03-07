Ouverture du parc 2026 au Domaine des Jardins de Bracquetuit Bracquetuit
Ouverture du parc 2026 au Domaine des Jardins de Bracquetuit
21 Place de l’Église Bracquetuit Seine-Maritime
Début : 2026-04-18 13:00:00
fin : 2026-04-19 20:00:00
2026-04-18 2026-04-19
Ouverture du Parc du Domaine des Jardins de Bracquetuit 18 & 19 avril 2026
⏰ De 13h à 20h Entrée libre
Le parc rouvre ses portes pour un week-end festif, convivial et plein de découvertes. Venez profiter d’un cadre exceptionnel et d’animations pour tous les âges.
Inauguration de l’Espace Scénique
Samedi 18 avril à 18h Gratuit
Spectacle Sophie Arnould, la plus grande cantatrice de son époque
Avec La Compagnie IL était une fois
Malvina Verschaeve, Jeanne Bonchamps et Monsieur Ventier
Un moment musical unique à ne pas manquer.
Visites guidées du Domaine
Samedi & dimanche à 16h
Tarif 7€
Ambiance familiale
Jeux, animations, gourmandises et musique tout au long du week-end.
BUVETTE GOURMANDE
Nous vous attendons nombreux. .
21 Place de l’Église Bracquetuit 76850 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 26 46 45
