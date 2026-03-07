Ouverture du parc 2026 au Domaine des Jardins de Bracquetuit Bracquetuit

Ouverture du parc 2026 au Domaine des Jardins de Bracquetuit

21 Place de l'Église Bracquetuit Seine-Maritime

Début : 2026-04-18 13:00:00

fin : 2026-04-19 20:00:00

2026-04-18 2026-04-19

Ouverture du Parc du Domaine des Jardins de Bracquetuit 18 & 19 avril 2026

⏰ De 13h à 20h Entrée libre

Le parc rouvre ses portes pour un week-end festif, convivial et plein de découvertes. Venez profiter d’un cadre exceptionnel et d’animations pour tous les âges.

Inauguration de l’Espace Scénique

Samedi 18 avril à 18h Gratuit

Spectacle Sophie Arnould, la plus grande cantatrice de son époque

Avec La Compagnie IL était une fois

Malvina Verschaeve, Jeanne Bonchamps et Monsieur Ventier

Un moment musical unique à ne pas manquer.

Visites guidées du Domaine

Samedi & dimanche à 16h

Tarif 7€

Ambiance familiale

Jeux, animations, gourmandises et musique tout au long du week-end.

BUVETTE GOURMANDE

Nous vous attendons nombreux. .

+33 6 84 26 46 45

