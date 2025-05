Ouverture du Parc aquatique Nyonsoléïado – Nyonsoleïado Parc de Loisirs Aquatiques Nyons, 24 mai 2025 11:00, Nyons.

Drôme

Nyonsoleïado Parc de Loisirs Aquatiques 76 Promenade de la Digue Nyons Drôme

Début : 2025-05-24 11:00:00

2025-05-24

Ouverture du Parc aquatique Nyonsoléïado à 11h.

Toute l’équipe de Nyonsoleïado vous accueille.

En famille ou entre amis, découvrez notre parc de loisirs aquatiques pour prendre le soleil en toute fraîcheur !

Nyonsoleïado Parc de Loisirs Aquatiques 76 Promenade de la Digue

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 06 92 nyonsoleiado@nyons.com

English :

Nyonsoleïado Water Park opens at 11am.

The entire Nyonsoleïado team welcomes you.

With family or friends, discover our water park and soak up the cool sun!

German :

Eröffnung des Wasserparks Nyonsoléïado um 11 Uhr.

Das gesamte Team von Nyonsoleïado heißt Sie herzlich willkommen.

Entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden unseren Wasserfreizeitpark, um sich in aller Frische zu sonnen!

Italiano :

Il parco acquatico Nyonsoleïado apre alle 11.00.

Tutto il team di Nyonsoleïado vi dà il benvenuto.

Con la famiglia o con gli amici, scoprite il nostro parco acquatico e prendete il sole al fresco!

Espanol :

El Parque Acuático Nyonsoleïado abre a las 11h.

Todo el equipo de Nyonsoleïado le da la bienvenida.

En familia o con amigos, descubra nuestro parque de ocio acuático y tome el sol con total frescor

