Huisseau-sur-Mauves

Ouverture du parc du château de Huisseau-sur-Mauves

Huisseau-sur-Mauves Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-09 2026-09-19

Le château médiéval au cœur de Huisseau-sur-Mauves vous accueil à la découverte de ses extérieurs et de son parc.

À l’origine simple fortin de bois, le château de Huisseau-sur-Mauves fut remplacé vers le Xe siècle par un château fort autour duquel se sont groupées les habitations qui constituent l’embryon du village actuel. La terre de Huisseau n’a jamais quitté la lignée de ses fondateurs depuis 1160.

Aujourd’hui, ce domaine préservé qui est resté peu connu, ouvre ses extérieurs aux visiteurs à la saison estivale porche, cour d’honneur, cour des communs, parc et écuries. L’occasion d’une promenade hors du temps, entre la verdure et les vieilles pierres, à la découverte d’une histoire au long cours et des personnes qui l’ont écrite.

Pour les Journées du Patrimoine Des visites commentées sont proposées toutes les 15 minutes (0, 15, 30 et 45 de chaque heure). 2 .

Huisseau-sur-Mauves 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 63 14 57 yann.de.robien@gmail.com

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English : Opening of the park of the castle of Huisseau-sur-Mauves

The medieval castle in the heart of Huisseau-sur-Mauves welcomes you to discover its exterior and its park.

L’événement Ouverture du parc du château de Huisseau-sur-Mauves Huisseau-sur-Mauves a été mis à jour le 2026-06-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE