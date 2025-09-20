Ouverture du parc du château de Keronic Château de Keronic Pluvigner

Ouverture du parc du château de Keronic 20 et 21 septembre Château de Keronic Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un concert de chants de marins sera donné per « Les Gaillards d’avant » dans le parc du château, le dimanche 21 à 16h.

Participation libre

Château de Keronic Route de Languidic, 56330, Pluvigner Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne https://www.pluvigner.fr/manoirs-et-chateaux/ Au XIVe siècle, Keronic est une propriété agricole avec un petit manoir à l’emplacement du château actuel. Au cours des siècles, le bâtiment se développe ainsi que le domaine agricole réputé très fertile. Des agrandissements substantiels du petit manoir commencent au XVIIe siècle et se poursuivent au XVIIIe.

A la fin du XIXe siècle, l’architecte Mellet procède à un très important agrandissement.

Parallèlement le parc est redessiné par l’architecte paysagiste Legendre (autour de 1875).

Il est remarquable tant par ses plantes de terre de bruyère (rhododendrons, camélias et hortensias) que par ses arbres exotiques (tulipier de Virginie, séquoias, araucarias). Il est agrémenté d’un étang et d’un jardin à la française.

Service Culturel de la mairie de Pluvigner