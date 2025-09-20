Ouverture du parc du château de Tréprel Tréprel

Château de Treprel Tréprel Calvados

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 21:00:00

2025-09-20

Situé près de Falaise, le château de Tréprel, est avant tout une demeure familiale. Les propriétaires ouvrent les portes de leur parc. Classé monument historique en 2013, l’édifice, bâti vers 1780 par l’architecte Nicolas Gondouin et achevé en 1804, est une construction de style néo-classique. Le logis principal est cantonné par des pavillons d’angle et de tourelle à la toiture en poivrière. .

Château de Treprel Tréprel 14690 Calvados Normandie +33 6 82 81 41 60

English : Ouverture du parc du château de Tréprel

Located near Falaise, Château de Tréprel is first and foremost a family home. The owners open the doors to their grounds. Classified as a historic monument in 2013, the building, constructed around 1780 by architect Nicolas Gondouin and completed in 1804, is in the neo-classical style.

German : Ouverture du parc du château de Tréprel

Das in der Nähe von Falaise gelegene Château de Tréprel ist in erster Linie ein Familienwohnsitz. Die Besitzer öffnen die Tore zu ihrem Park. Das 2013 unter Denkmalschutz gestellte Gebäude wurde um 1780 vom Architekten Nicolas Gondouin erbaut und 1804 fertiggestellt und ist ein Bauwerk im neoklassischen Stil.

Italiano :

Situato vicino a Falaise, lo Château de Tréprel è prima di tutto una casa di famiglia. I proprietari hanno aperto i cancelli del loro parco. Classificato come monumento storico nel 2013, l’edificio, costruito intorno al 1780 dall’architetto Nicolas Gondouin e completato nel 1804, è in stile neoclassico.

Espanol :

Situado cerca de Falaise, el Château de Tréprel es ante todo una casa familiar. Los propietarios han abierto las puertas de su recinto. Catalogado como monumento histórico en 2013, el edificio, construido hacia 1780 por el arquitecto Nicolas Gondouin y terminado en 1804, es de estilo neoclásico.

