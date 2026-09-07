Ouverture du parc et du château de la Vieuville, Château de la Vieuville, Le Châtellier

Informations pratiques

Ouverture du parc et du château de la Vieuville 19 et 20 septembre Château de la Vieuville Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château et parc de la Vieuville s’ouvrent exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Le Rotary e-club de Bretagne organise une ouverture animée

du domaine avec : balades en calèche, visites du château (départs tout au long de la journée), dégustation de vins et de produits du château (réservée aux majeurs) et restauration sur place (galettes saucisses et boissons).

Le samedi 19, une soirée festive et solidaire est organisée sur place.

Au programme : accueil et apéritif dès 19h30 suivi par un dîner-concert et un feu d’artifice tiré devant l’étang, face au château, pour clôturer la soirée en beauté !

Organisée au profit de l’action jeunesse, afin de permettre à des jeunes du Pays de Fougères de vivre une année d’études à l’étranger.

Réservation obligatoire en amont : 06 30 10 13 30 – 06 20 26 37 37 – 49 € par personne

Château de la Vieuville La Vieuville 35133 Le Châtellier Le Châtellier 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090528 Cet élégant château, construit au 19ème siècle dans un style néogothique, se trouve dans un parc magnifique avec des jardins à l’anglaise sur une surface de 16 hectares avec 3 étangs. On y retrouve notamment plusieurs arbres centenaires y compris des séquoias remarquables.

Derrière le château se situent un jardin à la Française et une roseraie.

Le château et parc de la Vieuville s’ouvrent exceptionnellement à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

© Château de la Vieuville