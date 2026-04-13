Ouverture du Parc, Parc de Wesserling, Husseren-Wesserling

Ouverture du Parc Vendredi 1 mai, 10h00 Parc de Wesserling Haut-Rhin

Billetterie sur place ou en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T10:00:00+02:00 – 2026-05-01T18:00:00+02:00

Dès le 1er mai, Parc de Wesserling vous accueille pour une nouvelle saison pleine de découvertes. Cette année, le parc se renouvelle avec de nombreuses nouveautés et le lancement du parcours écomuséal, pensé pour petits et grands.

En famille ou entre amis, partez à la découverte d’un nouveau circuit historique et ludique d’environ un kilomètre, animé par des visites théâtralisées à travers 7 lieux emblématiques du site : château, jardins, ferme, Grande Chaufferie, laboratoire et salle des turbines.

Profitez également des jardins thématiques, du sentier pieds-nus repensé, des expositions, des espaces industriels revisités et d’une boutique entièrement réaménagée.

Nature, patrimoine et animations se rencontrent pour offrir une sortie idéale aux familles et aux visiteurs en quête d’évasion.

Rendez-vous dès le 1er mai pour une saison riche en émotions au Parc de Wesserling !

Parc de Wesserling husseren-wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-wesserling.fr/ »}]

Le Parc de Wesserling ouvre ses portes le 1er mai pour la saison 2026 ! Parc de Wesserling Ouverture

Parc de Wesserling