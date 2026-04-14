Ouverture du Pavillon des Sources de Martigny les Bains et visite du parc thermal, Parc Thermal, Martigny-les-Bains

Ouverture du Pavillon des Sources de Martigny les Bains et visite du parc thermal Dimanche 7 juin, 14h00 Parc Thermal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite guidée ou libre du parc thermal, son lac des fées, sa source savonneuse.

Parc Thermal Parc Thermal 88320 Martigny-lès-Bains Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est 0329097113 Pour les promoteurs de l’ensemble thermal, il était important de répondre à l’image que les curistes se faisaient d’une station vosgienne. Situé loin des paysages emblématiques des Vosges, Martigny-Les-Bains, devait donc se doter des cimes qui permettraient de créer l’illusion. Le créateur du parc aura aussi largement recours aux résineux, il s’efforcera d’exagérer le faible relief du terrain en sur-creusant le lit du ru de l’Aune.

Paysagère dans ses grandes lignes, la composition s’organise à partir du Pavillon des Sources et de l’ancien groupe hôtelier. Le ru de l’Aune assure un fil conducteur cohérent avec le thème aquatique. Le ruisseau issu de la source savonneuse alimente au passage le lac, qui avec l’île et son kiosque, constituent la scène paysagère majeure du parc.

Les allées larges et presque droites ou étroites et serpentines, offrent un réseau particulièrement dense, propre au renouvellement des parcours et des rencontres. e nombre relativement important des pavillons et édicules divers procèdent des mêmes intentions: le parc thermal devait procurer aux curistes davantage d’attractions que les seules ressources de l’art des jardins ne pouvaient en fournir. L’architecture de ses constructions fait appel à une fausse rusticité qui s’exprime à travers l’emploi du colombage normand, mis à la mode dès le second empire à Deauville ou encore par la mise en œuvre de branchages et de rondins de bois en béton armé, technique alors toute récente.

A cette rusticité s’oppose le raffinement du Pavillon des Sources. Construit en 1885, au moment où l’architecture métallique produisait ses chef-d’œuvre, il laisse la lumière inonder les sources comme pour contribuer aux vertus purifiantes des eaux. Parkin à proximité

Visite guidée ou libre du parc thermal, son lac des fées, sa source savonneuse.

©Christian Jacquemard