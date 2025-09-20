Ouverture du Puits de Siège journées du patrimoine Longwy

Ouverture du Puits de Siège journées du patrimoine Longwy samedi 20 septembre 2025.

Ouverture du Puits de Siège journées du patrimoine

Longwy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Puits de Siège abrite l’office de tourisme du Grand Longwy qui propose une large documentation sur les sites touristiques de la région.

L’artiste Hiromi Leparmentier sera présente, au Puits de Siège, et réalisera une démonstration de son savoir-faire l’art floral.Tout public

0 .

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54

English :

The Puits de Siège is home to the Grand Longwy tourist office, which offers a wide range of information on the region’s tourist attractions.

Artist Hiromi Leparmentier will be on hand at the Puits de Siège to demonstrate her floral art skills.

German :

Im Puits de Siège befindet sich das Fremdenverkehrsamt von Grand Longwy, das umfangreiches Informationsmaterial über die Sehenswürdigkeiten der Region anbietet.

Die Künstlerin Hiromi Leparmentier wird im Puits de Siège anwesend sein und eine Demonstration ihres Könnens geben: die Blumenkunst.

Italiano :

Il Puits de Siège ospita l’ufficio turistico di Grand Longwy, che offre un’ampia gamma di informazioni sulle attrazioni turistiche della regione.

L’artista Hiromi Leparmentier sarà presente al Puits de Siège per mostrare la sua arte floreale.

Espanol :

El Puits de Siège alberga la oficina de turismo de Grand Longwy, que ofrece una amplia gama de información sobre los atractivos turísticos de la región.

La artista Hiromi Leparmentier hará una demostración de su arte floral en el Puits de Siège.

L’événement Ouverture du Puits de Siège journées du patrimoine Longwy a été mis à jour le 2025-08-28 par OT DU GRAND LONGWY