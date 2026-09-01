Ouverture du Puits de Siège – journées du patrimoine Longwy
samedi 19 septembre 2026 · Longwy
Informations pratiques
Longwy
Ouverture du Puits de Siège – journées du patrimoine
Longwy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le Puits de Siège abrite l’office de tourisme du Grand Longwy qui propose une large documentation sur les sites touristiques de la région, et une exposition des peintures de l’artiste Sylvette Woerner.Tout public
0 .
Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 94 54
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English :
Le Puits de Siège is home to the Greater Longwy tourist office, which offers a wide range of information on the region’s tourist attractions, and an exhibition of paintings by artist Sylvette Woerner.
L’événement Ouverture du Puits de Siège – journées du patrimoine Longwy a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DU GRAND LONGWY
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