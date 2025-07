Ouverture du Rail Miniature de la Baie Ducey Ducey-Les Chéris

Ouverture du Rail Miniature de la Baie Ducey Ducey-Les Chéris jeudi 21 août 2025.

Ouverture du Rail Miniature de la Baie

Ducey 20 Avenue Emile Dehousse Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 14:30:00

fin : 2025-08-21 18:00:00

Date(s) :

2025-08-21

Porte ouverte du Rail Miniature de la Baie, Club de modélisme ferroviaire, pour découvrir 4 réseaux à l’échelle HO.

Le plus grand et le plus ancien (débuté en 1996) , long de 10m sur 5 permet de faire circuler 6 convois dont l’espacement est assuré par du block automatique calqué sur le modèle SNCF.

Le décor représente des lieux imaginaires mais les fonds de décor, réalisé à la gouache par un des membres, reproduisent des quartiers de Ducey -Les Chéris et de ses alentours.

De nombreuses saynettes , souvent humoristiques , décrivent des tranches de vie quotidienne. La plupart de ces animations sont activées par les visiteurs à l’aide de boutons-poussoirs disposés le long des modules.

Un second réseau long d’une quinzaine de mètres est dédié au digital. Partis d’un ensemble de 6 modules achetés d’occasion, nous avons créé une extension avec gare terminus et gare de passage reliées par une voie unique où la circulation des trains est quasiment identique à celle des trains réels. Un dépôt avec sa plaque tournante fonctionnelle complète ce grand réseau sur lequel la commande des trains est réalisée par smartphone, tablette ou multimaus.

Un autre réseau « table » permet aux enfants de s’initier à la conduite des petits trains.

En complément, nous avons réalisé un ensemble de 3 modules digitalisés à l’échelle N que nous pourrons présenter dans des expos ou autres manifestations et qui viendra s’ajouter à un autre réseau de la même échelle, le tout représentant une longueur d’environ 5 mètres.

Porte ouverte du Rail Miniature de la Baie, Club de modélisme ferroviaire, pour découvrir 4 réseaux à l’échelle HO.

Le plus grand et le plus ancien (débuté en 1996) , long de 10m sur 5 permet de faire circuler 6 convois dont l’espacement est assuré par du block automatique calqué sur le modèle SNCF.

Le décor représente des lieux imaginaires mais les fonds de décor, réalisé à la gouache par un des membres, reproduisent des quartiers de Ducey -Les Chéris et de ses alentours.

De nombreuses saynettes , souvent humoristiques , décrivent des tranches de vie quotidienne. La plupart de ces animations sont activées par les visiteurs à l’aide de boutons-poussoirs disposés le long des modules.

Un second réseau long d’une quinzaine de mètres est dédié au digital. Partis d’un ensemble de 6 modules achetés d’occasion, nous avons créé une extension avec gare terminus et gare de passage reliées par une voie unique où la circulation des trains est quasiment identique à celle des trains réels. Un dépôt avec sa plaque tournante fonctionnelle complète ce grand réseau sur lequel la commande des trains est réalisée par smartphone, tablette ou multimaus.

Un autre réseau « table » permet aux enfants de s’initier à la conduite des petits trains.

En complément, nous avons réalisé un ensemble de 3 modules digitalisés à l’échelle N que nous pourrons présenter dans des expos ou autres manifestations et qui viendra s’ajouter à un autre réseau de la même échelle, le tout représentant une longueur d’environ 5 mètres. .

Ducey 20 Avenue Emile Dehousse Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 41 81 rmb-ducey@neuf.fr

English : Ouverture du Rail Miniature de la Baie

Open door of the Rail Miniature de la Baie, model railroad club, to discover 4 HO scale networks.

The largest and oldest (started in 1996), 10m x 5m long, allows for the circulation of 6 trains, spaced out by automatic blocks based on the SNCF model.

The decor represents imaginary places but the backgrounds, made with gouache by one of the members, reproduce the districts of Ducey Les Chéris and its surroundings.

Many sketches, often humorous, describe slices of daily life. Most of these animations are activated by the visitors with the help of push buttons placed along the modules.

A second network of about fifteen meters long is dedicated to digital. Starting with a set of 6 modules bought second hand, we created an extension with a terminal and a transit station linked by a single track where the train traffic is almost identical to that of real trains. A depot with its functional hub completes this large network on which the trains are controlled by smartphone, tablet or multi-maus.

Another network « table » allows children to learn how to drive small trains.

In addition, we have created a set of 3 digitized modules in N scale that we can present in exhibitions or other events and which will be added to another network of the same scale, the whole representing a length of about 5 meters.

German :

Tag der offenen Tür bei Rail Miniature de la Baie, einem Modelleisenbahnclub, um vier Anlagen im HO-Maßstab zu entdecken.

Auf der größten und ältesten Anlage (1996 begonnen) mit einer Länge von 10m x 5m können 6 Züge fahren, deren Abstand durch einen automatischen Block nach dem Vorbild der SNCF gewährleistet wird.

Das Bühnenbild stellt imaginäre Orte dar, aber die Hintergründe, die von einem der Mitglieder mit Gouache gemalt wurden, bilden die Viertel von Ducey-Les Chéris und Umgebung ab.

Zahlreiche Sketche, oft humorvoll, beschreiben Ausschnitte aus dem täglichen Leben. Die meisten dieser Animationen werden von den Besuchern mit Hilfe von Druckknöpfen aktiviert, die entlang der Module angebracht sind.

Ein zweites, etwa 15 Meter langes Netz ist den digitalen Medien gewidmet. Ausgehend von einem Satz von 6 Modulen, die wir gebraucht gekauft hatten, haben wir eine Erweiterung mit einem Endbahnhof und einem Durchgangsbahnhof geschaffen, die durch ein einziges Gleis verbunden sind, auf dem der Zugverkehr fast identisch mit dem realer Züge ist. Ein Depot mit seiner funktionalen Drehscheibe vervollständigt diese große Anlage, auf der die Steuerung der Züge per Smartphone, Tablet oder Multimaus erfolgt.

Ein weiteres Netz « Tisch » ermöglicht es Kindern, das Fahren von kleinen Zügen zu erlernen.

Als Ergänzung dazu haben wir ein Set aus drei digitalisierten Modulen im Maßstab N erstellt, das wir auf Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen präsentieren können und das zu einem weiteren Netz im gleichen Maßstab hinzukommen wird, wobei das Ganze eine Länge von etwa 5 Metern hat.

Italiano :

Porte aperte del Rail Miniature de la Baie, un club di modellismo ferroviario, per scoprire 4 reti in scala HO.

Il più grande e più vecchio (iniziato nel 1996), lungo 10 metri per 5, consente la circolazione di 6 treni, con blocchi automatici basati sul modello SNCF.

Le scenografie rappresentano luoghi immaginari ma gli sfondi, creati a guazzo da uno dei membri, riproducono i quartieri di Ducey Les Chéris e i suoi dintorni.

Numerosi schizzi, spesso umoristici, descrivono spaccati di vita quotidiana. La maggior parte di queste animazioni viene attivata dai visitatori tramite pulsanti collocati lungo i moduli.

Una seconda rete di circa quindici metri è dedicata al digitale. Partendo da un set di 6 moduli acquistati di seconda mano, abbiamo creato un’estensione con una stazione di capolinea e una di transito collegate da un unico binario dove il traffico ferroviario è quasi identico a quello dei treni reali. Un deposito con un hub funzionale completa questa grande rete dove i treni possono essere controllati tramite smartphone, tablet o multimaus.

Un altro impianto « da tavolo » permette ai bambini di imparare a guidare piccoli treni.

Inoltre, abbiamo creato una serie di 3 moduli digitalizzati in scala N che possiamo presentare in mostre o altri eventi e che saranno aggiunti a un altro layout della stessa scala, il tutto per una lunghezza di circa 5 metri.

Espanol :

Puerta abierta del Rail Miniature de la Baie, un club de modelismo ferroviario, para descubrir 4 redes a escala HO.

La más grande y antigua (iniciada en 1996), de 10 m por 5 m, permite la circulación de 6 trenes, espaciados por bloques automáticos basados en el modelo de la SNCF.

Los escenarios representan lugares imaginarios, pero los fondos, creados con gouache por uno de los miembros, reproducen los barrios de Ducey Les Chéris y sus alrededores.

Numerosos bocetos, a menudo humorísticos, describen trozos de la vida cotidiana. La mayoría de estas animaciones son activadas por los visitantes mediante botones colocados a lo largo de los módulos.

Una segunda red de unos quince metros está dedicada a lo digital. Partiendo de un conjunto de 6 módulos comprados de segunda mano, hemos creado una extensión con una estación terminal y una estación de tránsito unidas por una sola vía en la que el tráfico de trenes es casi idéntico al de los trenes reales. Un depósito con un centro funcional completa esta gran red en la que los trenes pueden controlarse mediante un smartphone, una tableta o un multimáquina.

Otro trazado de « mesa » permite a los niños aprender a conducir pequeños trenes.

Además, hemos creado un conjunto de 3 módulos digitalizados en escala N que podemos presentar en exposiciones u otros eventos y que se añadirán a otro trazado de la misma escala, representando el conjunto una longitud de aproximadamente 5 metros.

L’événement Ouverture du Rail Miniature de la Baie Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2025-07-20 par OT MSM Normandie BIT Ducey-les-Chéris