Ouverture du R’paire des Radeliers Journées Européennes du Patrimoine Le R’Paire des Radeliers Chamblay

Ouverture du R’paire des Radeliers Journées Européennes du Patrimoine Le R’Paire des Radeliers Chamblay dimanche 21 septembre 2025.

Ouverture du R’paire des Radeliers Journées Européennes du Patrimoine

Le R’Paire des Radeliers 57 Grande Rue Chamblay Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Découvrez l’épopée des radeliers de la Loue !

Le R’Paire des Radeliers vous ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Niché au cœur du charmant village de Chamblay, cet espace muséographique unique retrace l’histoire fascinante des radeliers de la Loue, ces hommes courageux qui, jusqu’au XIXe siècle, guidaient d’imposants trains de bois sur les rivières pour approvisionner les grandes cités.

En parcourant les salles d’exposition, vous plongerez dans le quotidien de ces véritables aventuriers du flottage outils anciens, maquettes, vidéos, témoignages et reconstitutions vous feront revivre leur savoir-faire et leur ingéniosité.

Une visite captivante, à la croisée de l’histoire locale et des traditions fluviales, à partager en famille !

Infos pratiques

Ouverture exceptionnelle le dimanche 21 septembre 2025

Horaires 10h-12h / 14h-17h .

Le R’Paire des Radeliers 57 Grande Rue Chamblay 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 95 17 57

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ouverture du R’paire des Radeliers Journées Européennes du Patrimoine Chamblay a été mis à jour le 2025-09-18 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR