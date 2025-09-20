Ouverture du site de Montpellier Hôtel de Grave siège de la DRAC Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier

Ouverture du site de Montpellier Hôtel de Grave siège de la DRAC Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Montpellier samedi 20 septembre 2025.

Ouverture du site de Montpellier Hôtel de Grave siège de la DRAC 20 et 21 septembre Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Départs des visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 16h et 17h. 25 personnes par groupe. Inscription sur place. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’hôtel de Grave, aujourd’hui siège de la DRAC Occitanie.

Visite libre : accessible à toute heure, avec supports disponibles en français et en anglais.

Visite guidée : accompagnés par les conservateurs des Monuments historiques, partez à la découverte de la façade et du hall, des salles voûtées et de leur puits, du salon rouge, du salon de musique, de la terrasse et du jardin, jusqu’à l’hôtel de Villarmois.

Départs à 10h30, 11h30, 14h30, 16h et 17h. 25 personnes par groupe. Inscription sur place.

Une occasion rare de parcourir les coulisses d’un édifice remarquable et d’en apprécier la richesse architecturale.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Jean-Francois Peiré