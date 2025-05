Ouverture du Solar Café – Plage de Castelmoron-sur-Lot Le Temple-sur-Lot, 24 mai 2025 07:00, Le Temple-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-24

2025-05-24

Le Solar Café ouvre ses portes pour la saison 2025 !

Batucada fanfare de Casseneuil, DJ Antho, boissons, coktails…

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 16 08 solar.events47@gmail.com

English : Ouverture du Solar Café

Solar Café opens its doors for the 2025 season!

Batucada brass band from Casseneuil, DJ Antho, drinks, cocktails…

German : Ouverture du Solar Café

Das Solar Café öffnet seine Türen für die Saison 2025!

Batucada-Fanfare aus Casseneuil, DJ Antho, Getränke, Coktails…

Italiano :

Il Solar Café apre le sue porte per la stagione 2025!

Banda di ottoni Batucada di Casseneuil, DJ Antho, bevande, cocktail…

Espanol : Ouverture du Solar Café

El Solar Café abre sus puertas para la temporada 2025

Banda de música Batucada de Casseneuil, DJ Antho, bebidas, cócteles…

