Ouverture du square des Rossignols Station Mendès – derrière la Maison des sports Nantes 11 juillet 2025 12:30

Rendez-vous le 11 juillet, de 12h30 à 18h, pour un après-midi festif !Pique-nique partagé, jam session, ruche pédagogique, balade botanique, yoga des familles, découverte sensorielle du square et de sa flore…Activités proposées par Unapla, La voix est livres, Les Balades d’Olivia, l’ADPSLe 2 juillet, un après-midi de sports et de jeux –> En savoir plus

