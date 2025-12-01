Ouverture du Village de Noël à pas de géants Avranches
Ouverture du Village de Noël à pas de géants Avranches vendredi 12 décembre 2025.
Ouverture du Village de Noël à pas de géants
Place Littré Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 15:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12
De grands sapins entourés d’un banc circulaire invitent à s’assoir pour profiter d’une place Littré transformée en village de Noël.
Pour l’ouverture, Avranches a invité les Saltimbrés un échassier marionnettiste et un échassier musicien — joueurs de tambour bodrum et de didgeridoo aux courbes spirales — escortent les pas d’une marionnette à taille humaine dans les allées.
À l’intérieur des chalets, les artisans révèlent toute la magie de leur savoir-faire. Autant de boites à merveilles qui se visitent à l’envi du vendredi 12 au dimanche 28 décembre (sauf le 25 décembre). .
Place Littré Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40
English : Ouverture du Village de Noël à pas de géants
L’événement Ouverture du Village de Noël à pas de géants Avranches a été mis à jour le 2025-12-08 par OT MSM Normandie BIT Genêts