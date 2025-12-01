Ouverture du Village de Noël à pas de géants Avranches

Ouverture du Village de Noël à pas de géants

Place Littré Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 15:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

De grands sapins entourés d’un banc circulaire invitent à s’assoir pour profiter d’une place Littré transformée en village de Noël.

Pour l’ouverture, Avranches a invité les Saltimbrés un échassier marionnettiste et un échassier musicien — joueurs de tambour bodrum et de didgeridoo aux courbes spirales — escortent les pas d’une marionnette à taille humaine dans les allées.

À l’intérieur des chalets, les artisans révèlent toute la magie de leur savoir-faire. Autant de boites à merveilles qui se visitent à l’envi du vendredi 12 au dimanche 28 décembre (sauf le 25 décembre). .

Place Littré Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40

