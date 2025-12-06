Ouverture du village provençal Pierrelatte
Ouverture du village provençal Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.
Ouverture du village provençal
Rue Pierre Sémard Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06
Superbe village provençal où vous découvrirez des santons animés, des métiers anciens, une partie de pétanque, un berger et ses brebis…
Rue Pierre Sémard Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 mairie@ville-pierrelatte.fr
English :
A superb Provencal village where you’ll discover animated santons, old trades, a game of pétanque, a shepherd and his sheep…
German :
Wunderschönes provenzalisches Dorf, in dem Sie animierte Santons, alte Berufe, eine Partie Boule, einen Schäfer und seine Schafe entdecken können…
Italiano :
Un superbo villaggio provenzale dove scoprirete santoni animati, antichi mestieri, una partita a pétanque, un pastore e le sue pecore…
Espanol :
Un magnífico pueblo provenzal donde descubrirá santones animados, antiguos oficios, una partida de petanca, un pastor y sus ovejas…
L’événement Ouverture du village provençal Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence