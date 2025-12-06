Ouverture du village provençal Pierrelatte

Ouverture du village provençal Pierrelatte samedi 6 décembre 2025.

Ouverture du village provençal

Rue Pierre Sémard Pierrelatte Drôme

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Superbe village provençal où vous découvrirez des santons animés, des métiers anciens, une partie de pétanque, un berger et ses brebis…

Rue Pierre Sémard Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 mairie@ville-pierrelatte.fr

English :

A superb Provencal village where you’ll discover animated santons, old trades, a game of pétanque, a shepherd and his sheep…

German :

Wunderschönes provenzalisches Dorf, in dem Sie animierte Santons, alte Berufe, eine Partie Boule, einen Schäfer und seine Schafe entdecken können…

Italiano :

Un superbo villaggio provenzale dove scoprirete santoni animati, antichi mestieri, una partita a pétanque, un pastore e le sue pecore…

Espanol :

Un magnífico pueblo provenzal donde descubrirá santones animados, antiguos oficios, una partida de petanca, un pastor y sus ovejas…

