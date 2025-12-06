Ouverture du volet du calendrier de l’avent par St Nicolas Turckheim
Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 17:30:00
2025-12-06
St Nicolas, personnage emblématique, ouvre en personne le volet du jour qui lui est consacré.
Dans le cadre des animations autour du Calendrier de l’Avent, St-Nicolas personnage emblématique de notre région ouvrira en personne le volet qui cache son image. .
Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr
English :
St Nicholas, an emblematic character, opens the day’s section dedicated to him in person.
German :
St. Nikolaus, die Symbolfigur, eröffnet persönlich die ihm gewidmete Tagesklappe.
Italiano :
San Nicola, personaggio emblematico, apre personalmente la sezione della giornata a lui dedicata.
Espanol :
San Nicolás, el personaje emblemático, abre la sección del día dedicada a él en persona.
