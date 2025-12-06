Ouverture du volet du calendrier de l’avent par St Nicolas Turckheim

Ouverture du volet du calendrier de l’avent par St Nicolas

Place de l’Hötel de Ville Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 17:30:00

Date(s) :

2025-12-06

St Nicolas, personnage emblématique, ouvre en personne le volet du jour qui lui est consacré.

Place de l’Hötel de Ville Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr

English :

St Nicholas, an emblematic character, opens the day’s section dedicated to him in person.

German :

St. Nikolaus, die Symbolfigur, eröffnet persönlich die ihm gewidmete Tagesklappe.

Italiano :

San Nicola, personaggio emblematico, apre personalmente la sezione della giornata a lui dedicata.

Espanol :

San Nicolás, el personaje emblemático, abre la sección del día dedicada a él en persona.

