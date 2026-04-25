Ouverture d’un café asso à Vire Vire Vire Normandie

Vire Normandie

Ouverture d’un café asso à Vire

Vire 304 route de Condé Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Un collectif portant un café asso indépendant s’est constitué à Vire et fête son 1er lieu au 304 route de Condé. Les festivités et présentation du projet auront lieu sur place le 2 mai à partir de 15h !

Le collectif qui a mis plusieurs mois à se constituer et à réfléchir sur ses aspirations et son mode de fonctionnement autogéré a enfin trouvé son premier lieu un hangar de 200m².

Pour fêter cet événement et d’inviter celleux qui souhaitent s’impliquer à rejoindre le projet, un temps convivial est organisé dans les locaux, afin de les montrer aux curieux⸱ses et d’imaginer les divers usages des espaces café-bar, espace détente, cantine solidaire, bibliothèque-librairie, salle de réunion, permanences queer LGBT+, infokiosque, sauna, friperie, projections … La liste des possibles semble infini et il ne tient qu’à vous de la rallonger !

Cependant, le café asso n’a pas encore investi les lieux et de nombreux travaux sont nécessaires avant d’ouvrir les portes aux visiteur⸱euses.

Une première réunion ouverte se tiendra à la fête du 2 mai afin de traiter des points suivants

– Définir et valider la charte et le règlement intérieur

– Établir un agenda des choses à faire pour l’ouverture du café

– Choisir un nom

Pour aider à l’organisation de ce premier événement, vous pouvez apporter à boire ou à manger, suggérer des choses à discuter, venir aider à l’installation ou coller des affiches et en parler autour de vous ! .

Vire 304 route de Condé Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 11 38 11 85 cafeasso.vire@cheztutanotamail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ouverture d’un café asso à Vire

An independent café association has been set up in Vire and is celebrating its 1st location at 304 route de Condé. The festivities and presentation of the project will take place on site on 2 May from 3pm!

L’événement Ouverture d’un café asso à Vire Vire Normandie a été mis à jour le 2026-04-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie