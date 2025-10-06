Ouverture d’un nouveau centre de tri en décembre 2025: Rejoignez les métiers de l’environnement! Agence MONDEVILLE Mondeville

Ouverture d’un nouveau centre de tri en décembre 2025: Rejoignez les métiers de l’environnement! Lundi 6 octobre, 09h15 Agence MONDEVILLE Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-06T09:15 – 2025-10-06T11:45

Fin : 2025-10-06T09:15 – 2025-10-06T11:45

Pourquoi devenir agent de tri? Le métier d’agent de tri est essentiel pour la gestion durable de nos déchets. Vous participerez activement à la protection de l’environnement en jouant un rôle clé dans le recyclage et la valorisation des matériaux. De plus, ce métier offre une belle opportunité d’apprendre et de développer des compétences précieuses pour votre avenir professionnel. L’entreprise viendra présenter son activité lors de cette réunion. Si ce poste vous intéresse un rendez-vous vous sera donné pour passer des exercices ludiques créés par France Travail dans le cadre de la méthode de recrutement par simulation.

Présentation de l’entreprise et de ces postes à pourvoir Présentation de la méthode de recrutement par simulation Exercices prévus le 8 octobre 2025 le matin

Agence MONDEVILLE 14120 Mondeville Mondeville 14120 Calvados Normandy

