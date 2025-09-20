ouverture église Saint Blaise et découverte tableau Assomption de Philippe de Champaigne classé Monuments Historiques Eglise Saint Blaise Saint-Julien-en-Beauchêne

ouverture église Saint Blaise et découverte tableau Assomption de Philippe de Champaigne classé Monuments Historiques 20 et 21 septembre Eglise Saint Blaise Hautes-Alpes

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrir au coeur de notre église l’héritage des Chartreux de Durbon, dans le tableau « l’assomption »de Philippe de Champaigne, classé aux Monuments Historiques

Eglise Saint Blaise Route de Durbon 05140 Saint-Julien-en-Beauchêne Saint-Julien-en-Beauchêne 05140 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Parking dans les rues du village.

Journées européennes du patrimoine 2025