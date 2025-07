Ouverture Emmaüs | foire de la St Laurent | Pradelles Pradelles

Route du Puy Pradelles Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-08-03

fin : 2025-08-03

2025-08-03

L’antenne d’Emmaüs de Pradelles ouvre ses portes pour la foire de la St Laurent.

Route du Puy Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Emmaüs branch in Pradelles opens its doors for the St Laurent fair.

German :

Die Emmaus-Antenne in Pradelles öffnet ihre Türen für den Laurentiusmarkt.

Italiano :

La filiale di Pradelles Emmaus apre le sue porte per la fiera di Saint Laurent.

Espanol :

La sucursal de Pradelles Emaús abre sus puertas para la feria de San Lorenzo.

L’événement Ouverture Emmaüs | foire de la St Laurent | Pradelles Pradelles a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire