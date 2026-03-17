Ouverture en musique Crêperie Écluse 150 ÉCLUSE 150 Rostrenen

Ouverture en musique Crêperie Écluse 150

ÉCLUSE 150 Pont Bonen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 12:12:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 4 avril, l’Ecluse 150 ouvre ses portes avec une nouvelle équipe .

Viens te régaler à partir de 12h12 pour savourer la nouvelle carte. Pour tes oreilles et tes pieds, ton cœur et ton bien être, la journée sera ponctuée de musique live.

À 14h14 la batucada Apito fera éclore le rythme caché en toi.

À 18h47 le duo Simplement 2 parcourra un répertoire de reprises cocasses de la chanson française.

C’est à 21h12 que Nor’Mad, 4 musiciens expérimentés issus de mes Souliers sont Rouges, revisitera les musiques folk et les chants traditionnels, tout en y ajoutant leurs propres compositions originales. Un alliage puissant, dynamique et festif où se croisent le passé et le présent, l’actuel et le traditionnel et un lien d’amitié sans faille.

Une fois la nuit bien posée, le dance floor vous accueillera jusqu’à 1h.

Org. Skluz 150 .

ÉCLUSE 150 Pont Bonen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 93 97 85

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English :

L’événement Ouverture en musique Crêperie Écluse 150 Rostrenen a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du Kreiz Breizh