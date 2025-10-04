Ouverture et goûter Bibliothèque Vayrac

Ouverture et goûter Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque Lot

Ouverture de la bibliothèque. Thé, café vous sera offert.

Bibliothèque Place du 11 Novembre 1918, 46110 Vayrac, France Vayrac 46110 Lot Occitanie 0565321363 https://www.vayrac.fr/accueillir/bibliotheque-et-salle-multimedia L’accès à la bibliothèque est gratuit.

Le fonctionnement est assuré par une équipe de bénévoles qui fait une permanence les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h.

