Ouverture et présentation de l’espace « Fondation Jacques Daniel » Fondation Jacques Daniel L’Éguille

Ouverture et présentation de l’espace « Fondation Jacques Daniel » Fondation Jacques Daniel L’Éguille samedi 20 septembre 2025.

Ouverture et présentation de l’espace « Fondation Jacques Daniel » 20 et 21 septembre Fondation Jacques Daniel Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au travers du fonds documentaire (cartes anciennes, gravures, livres…) l’histoire et le patrimoine de la Seudre, de ses ports, et de ses particularités vous seront présentés.

Une découverte conventionnelle et/ou plus ludiques (quiz, pédagogie interactive…) permettra à chacun, quel que soit son âge de faire connaissance avec cet espace atypique qu’est l’estuaire de la Seudre.

Fondation Jacques Daniel 1 chemin Pré du Château, 17600 L’Éguille sur Seudre L’Éguille 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine L’association « Fondation Jacques Daniel » a été créée pour répondre au souhait de L Jacques DANIEL, érudit et historien qui a légué ses biens à la commune de l’Eguille afin de faire partager sa collection de livres et de documents au plus grand nombre. Sa maison sur le port de l’Eguille, a fait l’objet de travaux d’agrandissement et d’aménagements; la mediathèque de la commune, l’office du tourisme et les locaux de l’association partagent actuellement ce nouvel espace.

L’association conserve, gère et administre les ressources documentaires qui sont regroupées en ce seul lieu, redondant au voeu de Jacques Daniel. Parking

Accessible tout public

Au travers du fonds documentaire (cartes anciennes, gravures, livres…) l’histoire et le patrimoine de la Seudre, de ses ports, et de ses particularités vous seront présentés.

© libre de droit