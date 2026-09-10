Ouverture et visite de l’exposition : Instantanés d’hier : les fonds photographiques de l’Espace Média, Espace Média Grand Narbonne, Narbonne

Informations pratiques

Ouverture et visite de l’exposition : Instantanés d’hier : les fonds photographiques de l’Espace Média Samedi 19 septembre, 11h00 Espace Média Grand Narbonne Aude

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Ouverture et visite-découverte de l’exposition

Espace Média Grand Narbonne 1 Boulevard Frédéric Mistral, 11100 Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie 04 68 43 40 40 https://mediatheques.legrandnarbonne.com/ Sur place ou à emporter, la culture et les loisirs s’offrent à tous les âges et toutes les envies. Vous êtes lecteurs, passionnés de musique, cinéphiles ou tout simplement curieux ? Vous venez seul, en famille, retrouver des amis, assister à un spectacle ? L’Espace Média est un lieu ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être inscrit pour venir y passer du temps, s’y retrouver, lire sur place, travailler, jouer ou rêver ! Profitez pleinement des services offerts : l’équipe est présente pour tout renseignement sur les collections, les événements en passant par les informations pratiques. Accès gratuit

Ouverture et visite-découverte de l’exposition

© Espace Média Grand Narbonne