Ouverture et visite-guidée de la chapelle de Trévarn, Chapelle de Trévarn, Saint-Urbain

Informations pratiques

Ouverture et visite-guidée de la chapelle de Trévarn 19 et 20 septembre Chapelle de Trévarn Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis de Trévarn et du Patrimoine ouvre les portes et dévoile au public les richesses de la chapelle de Trévarn.

L’existence d’un lieu de culte à Trévarn est attestée dès le 12e siècle. Les travaux de construction s’échelonnent entre 1682 et 1701.

Depuis 1991, les Amis de Trévarn et du Patrimoine, en collaboration avec la municipalité et les Monuments Historiques, ont entrepris la sauvegarde de la chapelle.

Au programme : Ouverture de la chapelle, visite libre et/ou visite guidée.

Diffusion d’un diaporama sur les travaux de restauration de l’édifice.

Chapelle de Trévarn Trévarn, 29800, Saint-Urbain Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne 07 77 08 12 25 http://www.saint-urbain.com/patrimoine-historique/patrimoine https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000036 L’existence d’un lieu de culte à Trévarn est attestée au 12e siècle : lors de la seconde fondation de l’abbaye de Daoulas en 1172 par Guiomar de Léon et sa femme Nobile, l’église Sanctii Baharnii lui fut donnée à perpétuité. Jusqu’en 1805 elle constituait une trêve de Dirinon.

L’édifice présente un plan en croix latine avec transept saillant et chevet à trois pans. Sur le bras sud du transept, se trouve une petite sacristie de plan carré, greffée à l’est. L’édifice actuel est daté par inscriptions intérieures et extérieures. Les travaux de construction s’échelonnent entre 1682 et 1701. Dans le placître, côté sud, se trouve un calvaire à personnages restauré partiellement par le sculpteur Landernéen Roland Doré vers 1630.

L’association des Amis de Trévarn et du Patrimoine ouvre les portes de la chapelle

© Les Amis de Trévarn