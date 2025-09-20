Ouverture et visite libre de la Tour de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc

Ouverture et visite libre de la Tour de Montcuq

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Gratuit

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

La tour se distingue de ses contemporaines par son plan trapézoïdal et son escalier en vis inscrit dans une tourelle

La tour se distingue de ses contemporaines par son plan trapézoïdal et son escalier en vis inscrit dans une tourelle. Hormis ces spécificités, son architecture est caractéristique des tours maîtresses du Midi, édifiées entre le 12ème et le 14ème siècle. Avant tout symbole du pouvoir comtal puis royal, cette tour a également pu avoir un rôle défensif et servit d’habitat temporaire durant les périodes de crise. Désormais, la tour abrite plusieurs expositions une salle est dédiée à Nino Ferrer, une autre à des expositions temporaires, et dans les deux étages supérieurs, l’exposition permanente Montcuq au Moyen Âge . Depuis le toit terrasse, profitez du panorama avec une vue imprenable. .

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 80 05

English :

The tower is distinguished from its contemporaries by its trapezoidal plan and its spiral staircase set in a turret

German :

Der Turm unterscheidet sich von seinen Zeitgenossen durch seinen trapezförmigen Grundriss und seine in ein Türmchen eingelassene Wendeltreppe

Italiano :

La torre si distingue dai suoi contemporanei per la sua pianta trapezoidale e la sua scala a chiocciola incastonata in una torretta

Espanol :

La torre se distingue de sus contemporáneas por su planta trapezoidal y su escalera de caracol situada en un torreón

