Ouverture et visite médiatisée de l’exposition « Traversées » de la Compagnie Subterfuge l’échappée Rillieux-la-Pape samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Les artistes de la Compagnie du Subterfuge, sous la direction artistique de Laureline Gelas, partent à la rencontre des habitantes et des habitants des Alagniers-Mont Blanc pour échanger autour de leur vision du quartier, leurs souvenirs et leurs envies pour l’avenir. Chaque personne rencontrée est ensuite accompagnée par la chorégraphe et les photographes de la compagnie pour mettre en scène et réinvestir son récit. Se crée ainsi une fresque humaine et poétique de leur quartier à travers l’exposition “Traversées – Entre murmures, récits et fiertés” dans la salle d’exposition de l’Echappée

l'échappée 83 avenue de l'Europe Rillieux-la-Pape Rillieux-la-Pape 69140

Parkings gratuits autour

Cie du Subterfuge_Etienne Faivre_Laureline Gelas