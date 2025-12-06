Ouverture exceptionnel des ZZZ’HappyCulteurs

7 Rue de Chappe Bonnée Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-23 18:30:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

Afin de vous servir au mieux, voici les jours d’ouvertures en décembre des ZZZ’HappyCulteurs !

Vous pourrez faire vos achats directement sur place et l’occasion de déguster nos produits pour faciliter vos choix, ou tout simplement pour le plaisir de la dégustation.

Vous manquez de temps ? -> Passez votre commande en ligne sur notre site internet, ou bien en nous envoyant un message, et venez récupérer votre commande sur place durant nos horaires d’ouverture ou directement dans notre distributeur de colis.

Pour faire plaisir, ou vous faire plaisir ! .

7 Rue de Chappe Bonnée 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 43 42 85 85 contact@zzzhappyculteurs.fr

L’événement Ouverture exceptionnel des ZZZ’HappyCulteurs Bonnée a été mis à jour le 2025-12-01 par OT SULLY-SUR-LOIRE