Ouverture exceptionnelle au public Château des Nouies Selles-sur-Cher

Ouverture exceptionnelle au public 20 et 21 septembre Château des Nouies Loir-et-Cher

Accès libre au parc et visite guidée du rez-de-chaussée. Horaires : 10h-18h les samedi & dimanche. Stationnement à l’extérieur. Entrée au croisement des rue des Nouies et rue des Mardelles

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Château des Nouies ouvre au public pour la deuxième fois de son histoire. Accès libre au parc et visite guidée du rez-de-chaussée.

Construit vers 1850 pour Léon Romieu, le Château a connu ses plus beaux jours au XIXe siècle. Ensuite abimé par le temps et l’occupation de l’armée allemande en 1939, le Château est en cours de restauration complète.

