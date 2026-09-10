Ouverture exceptionnelle, Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers, Étampes
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque intercommunale - Hôtel Diane-de-Poitiers · Étampes
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle Dimanche 20 septembre, 14h00 Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle !
Venez admirer les travaux réalisés, emprunter des livres et assister aux rencontres proposées.
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.
Bibliothèque intercommunale – Hôtel Diane-de-Poitiers 4 Rue Sainte-Croix, 91150 Étampes, France Étampes 91150 Essonne Île-de-France 0164940565 https://bibliotheques.caese.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100077165275570;https://www.instagram.com/bibliotheques.caese/;https://www.youtube.com/channel/UCfaPnD6k5l4Jm8EaKn7Ip6Q L’accès à la bibliothèque Diane-de-Poitiers est libre et gratuit.
Visite libre
©Réseau des médiathèques de la CAESE
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