Ouverture exceptionnelle Centre Charles Péguy Orléans

Ouverture exceptionnelle Samedi 20 septembre, 11h00 Centre Charles Péguy Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir l’exposition « Cités idéales ? » à l’occasion des journées du patrimoine. Le Centre Charles-Péguy et le Frac Centre-Val de Loire, croisent leurs collections pour explorer les notions d’habitat social et d’utopie architecturale. Ecrivains, philosophes, grands industriels ou ouvriers, architectes ou philanthropes, nombreux sont ces hommes qui au XIXe siècle tentent de penser, dessiner, construire et habiter une « cité idéale ». Des habitats collectifs co-construits avec leurs résidents se poursuivront au XXe siècle avec des exemples en France comme à l’étranger. L’exposition présentera un ensemble d’archives, ouvrages, plans et dessins, issus des collections patrimoniales de la Médiathèque d’Orléans, du Centre Charles- Péguy, du Fonds Régional d’Art Contemporain et d’autres institutions partenaires.

Entrée libre, tout public

Fons Elders, Gian Piero Frassinelli, Vierwindenhuis, Amsterdam, 1985, Maquette, Plastique, bois, acrylique, papier, végétaux séchés, 31 x 75 x 77 cm, Donation Fons Elders, © François Lauginie, Collection Frac Centre-Val de Loire.

Centre Charles Péguy 11 Rue du Tabour, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238532023 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-charles-peguy Au centre de la ville d’Orléans se dresse la demeure qu’une légende attribuait autrefois à Agnès Sorel.

La façade harmonieuse avec ses arcades et ses fenêtres à meneaux, a été construite entre 1525 et 1528 pour Euverte Hatte, marchand bourgeois d’Orléans. Vers la fin du XVIe siècle, pour desservir les deux corps de logis, une élégante galerie interne est construite dans le style de la Renaissance italienne : caissons, feuilles d’acanthe, marmousets et chimères en témoignent généreusement, grâce à la méticuleuse restauration conduite en 1957 par la Ville d’Orléans, en lien étroit avec l’administration des monuments historiques.

C’est ici que Roger Secrétain a installé en 1964 le Centre Charles Péguy dont le rayonnement international tient au caractère exceptionnel du patrimoine qu’il conserve : dans ce lieu de mémoire s’élabore la recherche contemporaine sur l’écrivain et son époque.

Achats et dons successifs ont permis de réunir les manuscrits et les correspondances de Charles Péguy, les archives des Cahiers de la quinzaine et une importante documentation sur l’époque dans laquelle s’inscrivent la vie et l’œuvre de l’écrivain orléanais : journaux, revues, affiches, photographies, cartes postales, etc. Dans les collections conservées, quelques thèmes dominent : l’affaire Dreyfus, le socialisme, la Grande Guerre, mais la vie intellectuelle de la période est aussi représentée dans sa très grande diversité.

