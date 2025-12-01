Ouverture exceptionnelle de la Chapelle du Fay

Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

2025-12-21

Seul vestige de l’ancienne église consacrée en 1264, la chapelle fut marquée par de grandes figures religieuses. Antoine Corneille, oncle du dramaturge et apparenté aux propriétaires du Manoir du Fay, y fut curé de 1606 à 1649 ; et l’abbé Pierre Nicolas Joseph Fossard, prédicateur du roi Louis XV, s’y retira et mourut en 1783. L’ancienne église, devenue vétuste, fut en grande partie détruite au XIXe siècle pour laisser place à un édifice plus central au hameau de La Brême. Seul le chœur fut conservé et transformé en la chapelle actuelle. .

Rue du Vieux Sainte-Marie Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 62 28

