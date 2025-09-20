Ouverture exceptionnelle de la chapelle Saint-Gabriel Chapelle Saint-Gabriel Tarascon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez l’intérieur de ce monument roman, son histoire et son architecture exceptionnelle.

Chapelle Saint-Gabriel Route de Fontvieille 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 03 52 http://www.tarascon.org Perchée sur une colline dans le Parc régional des Alpilles, la chapelle Saint-Gabriel est un des plus beaux exemples de l’art roman provençal. Construite au XIIe siècle, elle possède un remarquable portail surmonté d’un tympan orné de décors inspirés de l’Antiquité. parking voiture à proximité

