Ouverture exceptionnelle de la chapelle Saint-Georges Le Potager du Dauphin Meudon

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Saint-Georges 20 et 21 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Chapelle Saint-Georges peinte par le Père Igor Sendler en 1962 dans le style byzantin russe, a été entièrement restaurée en 2025. La qualité de sa restauration a été récompensée par un prix départemental Rubans du Patrimoine.

Vous pourrez découvrir l’intérieur de la chapelle et son ensemble de peintures murales réalisées selon les écoles russes, par l’un des pères jésuites de l’Institut Saint-Georges, Egon Sendler (1923-2014).

Aménagée en 1956 à l’époque de l’internat Saint-Georges par la communauté de pères jésuites pour la protection et l’éducation d’enfants de l’immigration russe après la guerre civile en Russie en 1921, la chapelle a été décorée de ses fresques religieuses en 1962. Elle est aujourd’hui l’un des souvenirs les plus tangible du rayonnement de l’Internat Saint-Georges, présent au Potager du Dauphin de 1946 à 2002, exemple de force dans l’échange spirituel entre les confessions chrétiennes catholiques et orthodoxes.

L’Atelier d’icônes de Meudon, fondé par le grand maître iconographe, Igor Sendler, perpétue dans le plus grand respect de son enseignement une vision et un savoir-faire où technique et matières utilisées gardent une unité depuis presque deux mille ans. Dédié à l’apprentissage de l’icônographie byzantine, il organise des cours et des stages d’icônes à Meudon et propose régulièrement les visites commentées de la Chapelle.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, la chapelle est ouverte au public de 11h à 13h et de 14h à 19h. De plus, 3 visites commentées par l’Atelier d’icônes de Meudon sont organisées, dans la limite des places disponibles :

– samedi 20 septembre à 17h30

– dimanche 21 septembre à 15h30 et 16h30.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Nicolat Fagot / Ville de Meudon