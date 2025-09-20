Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Saint-Martin Chapelle Saint-Martin Vaudreuille

Ouverture exceptionnelle de la Chapelle Saint-Martin 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Martin Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez à la découverte de notre petit village et de sa chapelle vieille de 1000 ans, qui mérite encore d’être restaurée. Grâce au soutien de nombreux donateurs, les travaux de sauvegarde ont permis de restaurer l’extérieur, notamment avec une nouvelle toiture “à l’ancienne”.

L’intérieur, encore en travaux, sera exceptionnellement accessible à l’occasion de la visite.

L’objectif est de poursuivre la restauration pour créer un Centre de Culture ouvert à tous : expositions, concerts et bien plus encore.

Un lieu idéal – parfois même magique – pour s’évader quelques instants dans un autre univers.

Chapelle Saint-Martin 615 Bordelongue, 31250 Vaudreuille, France Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie Ancienne chapelle funéraire située dans le cimetière et destinée à la famille des seigneurs de Vaudreuille jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. La nef pourrait dater du XIe siècle.

⛪ La chapelle millénaire ouvre ses portes exceptionnellement

© Ch. Krächter