Ouverture exceptionnelle de la Collégiale Saint-Barthélémy Collégiale Saint-Barthélémy Beauvais

Ouverture exceptionnelle de la Collégiale Saint-Barthélémy Collégiale Saint-Barthélémy Beauvais samedi 20 septembre 2025.

Ouverture exceptionnelle de la Collégiale Saint-Barthélémy Samedi 20 septembre, 14h00 Collégiale Saint-Barthélémy Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Le Service Archéologique Municipal de Beauvais ouvre les portes de la Collégiale Saint-Barthélémy. La visite est libre, mais des archéologues seront présent sur place pour vous accueillir, répondre à vos questions, vous présenter la Collégiale, ainsi que pour vous proposez des ateliers alliant patrimoine architectural et archéologie.

Collégiale Saint-Barthélémy Rue Saint-Pierre 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Le Service Archéologique Municipal de Beauvais ouvre les portes de la Collégiale Saint-Barthélémy. La visite est libre, mais des archéologues seront présent sur place pour vous accueillir, répondre à…