Ouverture exceptionnelle de la crypte et exposition Basilique Notre-Dame-des-Enfants Châteauneuf-sur-Cher

Ouverture exceptionnelle de la crypte et exposition Dimanche 21 septembre, 09h30 Basilique Notre-Dame-des-Enfants Cher

visite libre – entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Exposition de peintures dans la Crypte ouverte exceptionnellement. Les peintres que vous verrez œuvrer dans le village exposent les tableaux de leur choix. Toutes techniques acceptées, figuratif et abstrait ont leur place. Par la suite vous pourrez, si vous le souhaitez, entrer en contact avec les artistes dans le village puisqu’ils préparent en plein air une autre œuvre. Celle-ci sera soumise au concours de fin d’après-midi. Les œuvres soumises au concours seront ensuite exposées dans les vitrines du village pendant une dizaine de jours.

Cette basilique a été commencée en 1869, terminée pour le gros-œuvre en 1879, et en 1886 pour l'aménagement intérieur, à l'initiative de l'abbé Jacques Ducros. Elle constitue un spécimen caractéristique du style néo-gothique ; elle a été édifiée sur les plans d'E. Marganne, architecte de la ville de Vendôme et du département du Loir-et-Cher, pour les fondations, et d'Auclair, architecte à Bourges, pour l'élévation. Le frère Hariolf, directeur de l'École des Frères de Châteauneuf, dirigea le chantier.

Ph. J F Féjoz