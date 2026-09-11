Ouverture exceptionnelle de la filature de la Gravière (pont de fer), Place Jean Gazaix, Lasalle

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de la filature de la Gravière (pont de fer) Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Jean Gazaix Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de la filature de la Gravière, située à côté du pont de fer.

Place Jean Gazaix Lasalle 30460 Lasalle 30460 Gard Occitanie 0681509411 Cette église de style néoclassique, a été construite avec les pierres issues de la démolition de l’ancien temple, à la suite des guerres de Religion. Elle abrite également des fresques qui enrichissent son décor intérieur et témoignent de son histoire. Parking à 30 m

Ouverture exceptionnelle de la filature de la Gravière, située à côté du pont de fer.

L.bouchez©irange.fr